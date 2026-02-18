Primátor Nového Sadu Žarko Mićin prijal dnes na prvú oficiálnu návštevu veľvyslanca Indickej republiky v Srbsku Abhisheka Shuklu, ktorý nastúpil do úradu začiatkom roka. Ako sa uvádza v oznámení, témou rozhovoru bolo posilnenie spolupráce v oblastiach digitálnej ekonomiky, vzdelávania, kultúry a udržateľného cestovného ruchu, ako aj prepojenie inštitúcií a hospodárskych subjektov vo svetle najnovších protokolov o spolupráci podpísaných medzi Srbskom a Indiou.
„Táto návšteva je významná aj tým, že v rovnakom čase sa prezident Srbska Aleksandar Vučić nachádza na oficiálnej návšteve Indickej republiky, kde sa spolu s ďalšími svetovými lídrami zúčastňuje na samite o umelej inteligencii a absolvuje bilaterálne stretnutia s najvyššími indickými predstaviteľmi. To nepochybne ešte viac posilní vzťahy medzi oboma krajinami a spoluprácu v kľúčových technologických sektoroch. Tento rok si pripomíname 65. výročie prvej konferencie Hnutia nezúčastnených krajín v Belehrade, ktorej základy položili India, Egypt a bývalá Juhoslávia. Málo sa vie, že práve Nový Sad bol vďaka práci Matice srbskej a akademickému výskumu jedným z centier štúdia indickej filozofie a védskych myšlienok v tejto časti Európy,“ zdôraznil primátor Mićin.
Veľvyslanec Shukla poďakoval za prijatie a zdôraznil, že India vníma Nový Sad ako dôležité kultúrne a vzdelávacie centrum.
„Historické väzby našich krajín predstavujú silný základ pre budúcu spoluprácu. Sme povzbudení iniciatívami, ktoré spájajú naše inštitúcie, umelcov a ekonomiku, a verím, že v nasledujúcom období konkretizujeme spoločné projekty v prospech oboch strán,“ odkázal veľvyslanec.