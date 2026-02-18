Pokrajinská vláda v tomto roku sumou 250 miliónov dinárov vo forme nenávratných prostriedkov podporí rodiny na území AP Vojvodiny, v ktorých sa narodí tretie alebo štvrté dieťa, pri riešení bytovej otázky alebo zlepšovaní podmienok bývania. Rozhodlo sa o tom na dnešnom zasadnutí, ktorému predsedala predsedníčka Maja Gojkovićová.
Nárok na tieto prostriedky majú rodiny z Vojvodiny – manželské a mimomanželské zväzky s deťmi, ako aj neúplné rodiny (osamelí rodičia), v ktorých sa v období od 1. októbra 2024 do dňa vypísania súbehu narodí tretie alebo štvrté dieťa.
Dnes bolo prijaté aj rozhodnutie o udelení nenávratných prostriedkov rodinám na území AP Vojvodiny na kúpu nehnuteľnosti, ktorej vlastníčkou bude žena, na čo bolo na tento rok vyčlenených celkovo 110 miliónov dinárov.
Nárok na tieto prostriedky majú rodiny – manželské a mimomanželské zväzky, ako aj neúplné rodiny, resp. osamelé matky s trvalým pobytom na území AP Vojvodiny.
Cieľom tohto opatrenia podpory je odstránenie a predchádzanie diskriminácii a dosiahnutie rovnakých príležitostí pre ženy a mužov prostredníctvom zlepšenia postavenia žien a ich ekonomického posilnenia. Štatistiky ukazujú, že na území AP Vojvodiny sú ženy výlučnými vlastníčkami nehnuteľností v 13,95 % a spoluvlastníčkami v 12 % prípadov.
V uplynulých troch rokoch získalo podporu na riešenie bytovej otázky alebo zlepšenie podmienok bývania 705 rodín s tromi alebo štyrmi deťmi, kým 105 žien sa stalo vlastníčkami nehnuteľností.
Obidva súbehy na udelenie nenávratných prostriedkov vyhlási Pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť.