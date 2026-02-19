V sobotu 21. februára v areáli FK Tatra Kysáč sa uskutoční 4. Medzinárodný festival kysáčskej klobásy. Slávnostné otvorenie festivalu je stanovené na 11. hodinu.
Komisia bude hodnotiť čerstvú smaženú klobásu, ako aj suchú fermentovanú klobásu. Vyhlásenie víťazov a odovzdávanie diplomov a cien bude o 15. hodine.
V rámci festivalu návštevníci v predajných stánkoch si budú môcť kúpiť klobásy a iné údeniny, gastronomické pochúťky a množstvo domácich výrobkov.
Podujatie ponúkne aj kultúrno-umelecký program a vystúpenie viacerých hudobných skupín.