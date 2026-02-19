Verejný súbeh na pridelenie finančných prostriedkov organizáciám a združeniam občanov na realizáciu programov verejného záujmu na území Obce Stará Pazova v roku 2026 je vypísaný do 25. februára.
Organizácie a združenia registrované v súlade so zákonom o združeniach, ktoré realizujú program verejného záujmu na území Obce Stará Pazova, majú právo získať finančné prostriedky prostredníctvom tohto verejného súbehu. Pre tento verejný súbeh sú plánované finančné prostriedky v celkovej výške 40 miliónov dinárov. Na oblasť ochrany životného prostredia je vyčlenených 6 miliónov dinárov, na oblasť sociálnej ochrany 12 miliónov dinárov a 22 miliónov dinárov na ostatné oblasti, ktoré nie sú medzi uvedenými.
Súbehovú dokumentáciu možno prevziať každý pracovný deň od 7.00 do 15. 00 hodiny na informačnom pulte Obce Stará Pazova, ako aj na oficiálnej webovej stránke Obce Stará Pazova.
Prihlášky s uvedenou dokumentáciou sa podávajú v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu: Stará Pazova, Svätosávska 11, s naznačením Komisia na prideľovanie prostriedkov organizáciám a združeniam občanov.