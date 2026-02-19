Dnes zasadajú pokrajinskí poslanci, ktorí rokujú o šiestich bodoch týkajúcich sa priestorového plánovania Fruškej hory, podpory postavenia národnostných menšín, ako aj rozhodnutia o založení Akadémie odborných štúdií Nový Sad v Novom Sade, o ktoré je medzi poslancami najväčší záujem. Ide totiž o zlúčenie troch doterajších vysokých škôl – Vysokej podnikateľskej školy odborných štúdií v Novom Sade, Vysokej školy odborných štúdií pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade a Vysokej technickej školy odborných štúdií v Novom Sade.
Akadémia má orgán riadenia – radu, štatutárny orgán – predsedu, odborné orgány a študentský parlament. Prostriedky na činnosť Akadémie budú zabezpečené z rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, Republiky Srbsko a z iných zdrojov financovania v súlade so zákonom.
Ako sa uvádza v rozhodnutí o založení, dôvodom je nemožnosť škôl zabezpečiť adekvátne podmienky z hľadiska vybavenia na výučbu, a to ani samostatne, ani s pomocou štátu a hospodárskej sféry. Ďalším dôvodom je finančné zaťaženie samoplatcov a značné rozdiely v cene štúdia študentov financovaných zo štátneho rozpočtu, ako aj proces menovania do hodností a prijímania učiteľov do pracovného pomeru, ktorý sa na vysokých odborných školách neuskutočňuje takým spôsobom ako na univerzitách.
S návrhom na založenie Akadémie odborných štúdií Nový Sad nesúhlasí ani jedna z uvedených vysokých škôl odborných štúdií. Ako uvádzajú, dôvodom nesúhlasu je fakt, že nie je známe, kto tento návrh predložil, prečo sa reforma týka len týchto troch konkrétnych škôl v Novom Sade a neaplikuje sa systémovo na celú Vojvodinu. Zároveň vyjadrujú aj obavy, či v orgáne, ktorý bude rozhodovať o ročnom pláne a analýze podnikania, budú kompetentné osoby z oblasti vysokého vzdelávania.
Za predsedu dočasnej rady je navrhnutý vymenovaný Dragan Đuranović, proti ktorému sa v Bosne a Hercegovine vedie konanie za nezákonný predaj a vydávanie diplomov. Podľa slov predsedu Zhromaždenia APV Bálinta Juhásza súdne konanie nebolo prekážkou jeho voľby, keďže, ako povedal, treba brať do ohľadu prezumpciu neviny. Ďalej vysvetlil, že táto reforma sa vykoná na návrh Pokrajinského sekretariátu pre vysoké vzdelávanie a ako ďalej vysvetlil, mienka škôl nebola rozhodujúca, iba mienka Rady pre vysoké vzdelávanie, ktorá je pozitívna.
Za návrh hlasovalo 76 poslancov, proti 13, nikto sa nezdržal a 5 poslancov nehlasovalo.