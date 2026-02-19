V stredu 18. februára v Bratislave sa konala oslava Dňa štátnosti Srbska, ktorú organizovalo Veľvyslanectvo Srbska v Bratislave. Medzi hosťami bol aj premiér Slovenska Robert Fico, ako aj poradca prezidenta Vučića pre regionálne otázky Miloš Vučević.
„Mal som tú česť, aby som na oslavách Dňa štátnosti Srbska v Bratislave odovzdal našim slovenským priateľom priateľské a bratské pozdravy od prezidenta Srbska Aleksandra Vučića a celého srbského národa,“ vyhlásil Vučević pri tejto príležitosti.
Dodal, že vzájomná úcta a priateľstvo dvoch národov, ktoré dodatočne upevnili prezident Vučić a premiér Fico, sú garantom posilňovania našich väzieb prostredníctvom hospodárskej, kultúrnej a vedeckej spolupráce. „Očakávam ešte pevnejšie prepojenie našich národov a štátov a ďalšie posilňovanie politickej a ekonomickej spolupráce,“ uviedol Vučević.