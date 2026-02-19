Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa v Naí Dillí dnes stretol s prezidentkou Indickej republiky Draupadí Murmuovou.
V rámci návštevy Indie absolvoval stretnutie s prezidentkou Indie o rozšírení spolupráce v početných oblastiach.
Hovorili o posilnení hospodárskych väzieb, prepojení ekonomík, podpore investícií, ako aj o možnostiach pozdvihnúť spoluprácu v oblasti inovácií, technológií a vzdelávania na vyššiu úroveň. Vučić zdôraznil, že si zvlášť cení úprimnú podporu a ochotu zdokonaliť partnerstvo v dobe, v ktorej sa rozvoj čoraz viac opiera o vedomosti, pokročilé technológie a digitálnu transformáciu.
Poďakoval prezidentke Murmuovej za prejavy úcty voči Srbsku a pochopenie našich národných záujmov. Vyhlásil, že toto stretnutie potvrdzuje spoločné odhodlanie k mieru, stabilite a rozvoju, a to nielen našich štátov, ale aj širšieho medzinárodného prostredia.