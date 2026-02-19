Na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia APV poslanci rokovali aj o rozhodnutí o pridelení prostriedkov na zlepšenie postavenia národnostných menšín, ako aj o pridelení prostriedkov orgánom a organizáciám, v ktorých činnosti sa v úradnom používaní nachádzajú aj jazyky a písma národnostných menšín.
Prostriedky budú určené na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov vo verejnom záujme na zlepšenie postavenia národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, rozvoj multikulturalizmu a tolerancie na území AP Vojvodiny, a to najmä prostredníctvom realizácie projektu Afirmácia multikulturalizmu a tolerancie vo Vojvodine, ako aj prostredníctvom afirmatívnych opatrení na zlepšenie postavenia osôb patriacich k rómskej národnostnej menšine.
Pokiaľ ide o prostriedky určené orgánom a organizáciám, tie budú usmernené na odbornú prípravu zamestnancov pre prácu s klientmi v jazyku národnostnej menšiny – národnostného spoločenstva, ktorý je určený ako jazyk v úradnom používaní, na rozvoj systému elektronickej správy aj v jazykoch národnostných menšín, na náklady na vyhotovenie a osadenie tabúľ s názvom miest a iných geografických názvov, názvom ulíc a námestí, ako aj iných informácií a upozornení pre verejnosť, ako aj na tlač dvojjazyčných alebo viacjazyčných formulárov, úradných vestníkov a iných verejných publikácií aj v jazykoch národnostných menšín – národnostných spoločenstiev.
Predseda Zhromaždenia APV Bálint Juhász povedal, že na tieto programy je vyčlenených 100 miliónov dinárov. „Týmto rozhodnutím nielenže zabezpečujeme finančné prostriedky, ale ukazujeme aj jasný postoj, že je Vojvodina miestom, kde sa rozličnosť cení,“ povedal predseda Juhász.
V rozprave poslanec Pavel Surový zdôraznil, že ide o dôležité rozhodnutie, ktoré sa týka všetkých príslušníkov národnostných menšín a ktoré, ako povedal, nie je žiadnym predvolebným krokom, ale rozhodnutím platným od roku 2019. Zároveň poďakoval vládnucej strane, predsedníčke Pokrajinskej vlády Maji Gojkovićovej a vedeniu Mesta Nový Sad za podporu, ktorú poskytujú národnostným menšinám.
„Srbsko je jedinečným príkladom vo svete, ako sa starať o národnostné menšiny,“ uzavrel Surový.