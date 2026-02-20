V aule staropazovskej divadelnej sály sa včera večer uskutočnil ďalší koncert vážnej hudby, ktorý už vyše desať rokov pravidelne organizujú Dr. kontrabasu Ljubinko Lazić a Stredisko pre kultúru Stará Pazova. Februárový koncert, ako v úvodnej časti povedal Lazić, bol venovaný komornej hudbe.
Na večierku vystúpili violončelista Željko Ivović zo Starej Pazovy a huslista Igor Vasiljević z Belehradu.
Na programe boli diela troch skladateľov: Michela Mascittiho, Wolfganga Amadeusa Mozarta a Alessandra Rollu. Početné obecenstvo malo príležitosť vypočuť si diela z obdobia baroka, talianskej klasiky, až po éru klasicizmu.
Željko Ivović začal hrať violončelo už ako šesťročný chlapec v triede profesorky Zorany Prvulovićovej. Bol žiakom Školy pre hudobné talenty v Ćupriji, kde teraz aj pôsobí. Počas viac než 16 rokov pedagogickej práce získal so svojimi žiakmi vyše 40 ocenení na republikových a medzinárodných súťažiach v hre na violončele, v komornej hudbe a orchestri. Okrem štúdia na Fakulte pre hudobné umenie v Belehrade sa vzdelával aj v zahraničí, kde často aj vystupuje. Od roku 2011 je členom sláčikového kvarteta IL Belpaese a od roku 2017 spolupracuje a vystupuje v duete s huslistom Igorom Vasiljevićom, ktorý Školu pre hudobné talenty v Ćupriji ukončil v roku 2001 s najvyššou známkou v triede profesora Ljubivoja Nikolića. Po ukončení štúdií na FMU v Belehrade v hudobnom vzdelávaní pokračoval v Holandsku.
Igor Vasiljević spolupracoval a vystupoval i s viacerými zahraničnými umelcami a po návrate do Srbska sa viac než desať rokov zaoberal pedagogickou prácou v Škole pre hudobné talenty v Ćupriji. Od roku 2022 je členom Umeleckého ansámbla Ministerstva obrany Stanislava Biničkého v Belehrade.