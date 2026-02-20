V Pivnici sa v sobotu 21. februára uskutoční Krojová zábava, ktorá je otvorená všetkým milovníkom folklóru a ľudovej kultúry. Podujatie sa začne o 20.00 hodine v priestoroch SKUS Pivnica a okrem zábavy bude mať aj súťažný charakter, kde účastníci môžu predstaviť svoj tradičný odev.
Krojová zábava spája hudbu, tanec a krásu ľudových odevov a poskytuje priestor pre spoločenské stretávanie ľudí všetkých generácií. O dobrú náladu sa postarajú pivnickí muzikanti. Organizátori tiež udelia tri rovnocenné odmeny – za najkrajší ženský a mužský odev, ako aj modernizáciu tzv. folklórneho doplnku.
Návštevníci sa svojím príchodom, kúpou vstupenky zapoja aj do tomboly a budú súťažiť o cenné odmeny.