Za nami sú dynamické tri dni na futbalových štadiónoch po celej Európe (aj širšie, ak do úvahy berieme geografický kontext). Prvé zápasy play-off kola Ligy majstrov, Európskej ligy a v Konferenčnej lige sú za nami a pre našu športovú verejnosť je najdôležitejšie, že Crvena zvezda dosiahla triumf za chotárom nad francúzskym celkom Lille OSC výsledkom 1 : 0 a s veľmi dobrým kapitálom čaká na odvetu vo štvrtok v Belehrade.
Zároveň Belehradčania dosiahli svoje prvé víťazstvo vo Francúzsku od založenia klubu. Skvelá taktická hra Stankovićovho tímu mohla priniesť aj vyšší náskok, no nepremenené šance Lučića a Arnautovića zachránili Lille pred domácim debaklom. Víťazný gól, ktorý Crvenu zvezdu výrazne približuje k osemfinále, strelil Tebo Uchenna v nadstavenom čase prvého polčasu.
Včera sme mali možnosť sledovať výborný výkon nášho predstaviteľa v novej formácii, ale aj dôvod, prečo Lille vo francúzskej lige nevyhralo už šesť zápasov. Na základe všetkého je náš majster jasným favoritom na postup.
Žiaľ, kvôli zaváhaniam Lučića a Arnautovića má Lille v odvete ešte stále šancu, hoci rozhodnúť sa mohlo už vo Francúzsku. Zostáva ľútosť nad tým, že si Crvena zvezda neodnáša dvojgólové vedenie, no aj toto víťazstvo ju stavia do výbornej pozície. Tím pôjde do odvety s vysokým sebavedomím, najmä preto, že v zápase proti Lille ani na chvíľu nezažil slabší moment.
Odvetný duel je na programe vo štvrtok od 18.45 h na štadióne Rajka Mitića v Belehrade.
Z ostatných zápasov play-off kola Európskej ligy v Záhrebe Dinamo nečakane dosť ťažko prehralo s belgickým Genkom až 1 : 3. Blízko k postupu sú aj nemecký Stuttgart, ktorý deklasoval v Glasgowe Celtic až 4 : 1, zatiaľ čo Nottingham Forest v Istanbule porazil Fenerbahçe 3 : 0.
Prehľad UEFA Konferenčnej ligy
V ten istý deň sa hrali aj zápasy Konferenčnej ligy, tretej podľa kvality UEFA klubovej súťaže.
Oveľa úspešnejší boli hostia: Fiorentina výsledkom 3 : 0 za chotárom porazila poľskú Jagielloniu Białystok, slovinské Celje prekonalo kosovský celok Drita 3 : 2 a chorvátska Rijeka tiež za chotárom zdolala cyperskú Omoniu 1 : 0.
Rovnako ako aj v Európskej lige budú odvetné duely Konferenčnej ligy na programe vo štvrtok.
Zaujímavo bolo aj v Champions League
A na záver sa sústreďme aj na elitnú Ligu majstrov. Aj teraz sa ešte v médiách špekuluje o incidente na zápase Benfica – Real Madrid. Víťazstvo Realu zatienili obvinenia z rasizmu voči strelcovi jediného gólu Viníciusovi Júniorovi, ktorý sa sťažoval na rasistické správanie hneď po strelení gólu a v dôsledku tohto incidentu bol zápas aj prerušený.
Brazílčan dal gól, ale dostal žltú kartu za neslušnú oslavu. Táto karta vyvolala výmenu názorov s domácim krídelníkom Gianlucom Prestiannim, ktorý si potiahol dres cez ústa a niečo povedal smerom k Viníciusovi.
UEFA začala vyšetrovanie obvinení z diskriminačného správania a Vinícius Júnior obvinil Prestianniho z toho, že ho rasisticky urazil.
Akokoľvek rasizmus nemá miesto nikde, treba prípad vyšetriť, ale je sám Vinícius Júnior dobre známy podľa svojho (ne)športového správania. Toto však nie je žiadna indikácia, skôr len pripomienka.
V Lige majstrov nórske Bodø/Glimt doma porazilo Inter Miláno 3 : 1 a potvrdilo aj naše písanie, že by nebolo prekvapením, ak by proti Talianom dosiahli úspech.
Galatasaray na revanš do Turína proti Juventusu odchádza s náskokom 5 : 2 z prvého duelu, PSG porazil Monaco za chotárom 3 : 2.
Najpresvedčivejší bol predsa Newcastle United, ktorý v Azerbajdžane porazil tamojší Qarabağ až 6 : 1. Odvetné zápasy prvého kola play-off Ligy majstrov sú na programe v utorok a v stredu.