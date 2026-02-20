Dobrovoľný hasičský spolok z Hložian stojí pred vážnou výzvou. Ich dlhoročný hasičský kamión TAM 4500, ktorý verne slúžil viac než šesť desaťročí, 31. decembra, žiaľ, zlyhal na poruchu motora. Vozidlo má 61 rokov a jeho technický stav už neumožňuje ďalšie bezpečné nasadenie.
Pre dobrovoľných hasičov z Hložian to znamenalo nielen technický problém, ale aj zásah do schopnosti rýchlo reagovať pri mimoriadnych udalostiach. Hasičský kamión je pritom základným a nevyhnutným prostriedkom pri zásahoch – či už ide o požiare, technické výjazdy alebo pomoc pri živelných pohromách.
Dobrou správou je, že spolku sa podarilo nájsť vhodnú náhradu. Ide o hasičský kamión STEYER 170, ktorý sa nachádza v Chorvátsku, v dedine Jazvine. Vozidlo je podľa hasičov v dobrom technickom stave a po zakúpení by mohlo spoľahlivo slúžiť ďalšie roky.
Kúpa takéhoto vozidla však predstavuje výraznú finančnú záťaž. Dobrovoľný hasičský spolok preto vyzýva obyvateľov Hložian, ale aj susedných dedín, aby im pomohli finančným príspevkom. Obracajú sa tiež na miestne spolky, združenia, športové kluby, podnikateľov, firmy a spoločnosti, aby podporili túto iniciatívu.
„Každý príspevok, malý či väčší, nám pomôže zabezpečiť, aby sme mohli aj naďalej chrániť životy, majetok a prírodu v našom prostredí,“ odkazuje Vlastimír Báďonský, predseda DHS Hložany.