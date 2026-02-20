Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić oznámil, že v nasledujúcich týždňoch bude zavedená značka 100 % zo Srbska, aby spotrebitelia mohli jasne rozpoznať domáce produkty. Zároveň kvôli narušeniu trhu s mliekom budú opäť zavedené ochranné clá na sušené mlieko.
„Značka 100 % zo Srbska a nové deklarovanie konečne nadobudnú účinnosť v nasledujúcich týždňoch. Spotrebiteľ musí vedieť, čo kupuje. Zavádzame túto značku práve z tohto dôvodu. Ak je výrobok úplne domáci, musí byť jasne označený, rozpoznateľný a viditeľný,“ povedal minister Glamočić. Ako dodal, bude stanovená minimálna veľkosť znaku vo farbách srbskej vlaky, na ktorom bude veľkými písmenami uvedené 100 % zo Srbska.