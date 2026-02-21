1440 – v noci z 21. na 22. februára toho roku Helena Kottannerová, komorná uhorskej kráľovnej vdovy Alžbety, ukradla kráľovskú korunu z Vyšehradu. Priniesla ju do Komárna, kde kráľovná 22. 2. 1440 porodila syna Ladislava V., ktorý bol za necelé tri mesiace touto korunou korunovaný za kráľa.
1613 – ruským cárom sa stal Michail Fiodorovič Romanov z dynastie Romanovcov.
1677 – zomrel holandský filozof portugalsko-židovského pôvodu Baruch Spinoza, otec moderného panteizmu a autor významného filozofického diela Etika.
1828 – v americkom štáte Georgia vyšli prvé indiánske noviny Cherokee Phoenix.
1878 – v americkom meste New Haven (štát Connecticut) vydali prvý telefónny zoznam na svete, ktorý obsahoval 50 mien.
1888 – zomrel v Hlbokom evanjelický farár, superintendent, organizátor slovenského národného hnutia, spolupracovník Ľudovíta Štúra Jozef Miloslav Hurban.
1947 – Polaroid, prvý instantný fotoaparát, bol predstavený v New Yorku. Jeho vynálezcom bol Edwin Herbert Land.
1975 – vo Washingtone odsúdili spolupracovníkov bývalého amerického prezidenta Richarda Nixona. Boli obvinení v súvislosti s aférou Watergate.
1997 – predseda Demokratickej strany Zoran Ðinđić bol zvolený za primátora Belehradu.
1999 – Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vyhlásila Medzinárodný deň materinského jazyka.
2008 – v Belehrade sa konalo veľké protestné zhromaždenie s názvom Kosovo je Srbsko z dôvodu uznania nezákonne vyhlásenej nezávislosti Kosova zo strany USA a mnohých ďalších západných krajín.
2012 – Eurozóna schválila druhý balík pomoci Grécku vo výške 130 miliárd eur.
2014 – ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, ktorý čelil masovým krvavým protestom, opustil Kyjev. Ešte predtým, v ten istý deň, podpísal s opozičnými lídrami dohodu dosiahnutú prostredníctvom EÚ, ktorá mala ukončiť ťažkú politickú krízu v tejto krajine.