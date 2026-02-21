V piatok 20. februára zasadali členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na 28. pracovnom zasadnutí bolo 19 členov. Zasadnutie viedla predsedníčka Dušanka Petráková.
Na rokovacom programe okrem iného bola výročná správa NRSNM za rok 2025, plán a program práce na rok 2026, ako aj výročné správy výborov NRSNM za rok 2025 a ich plány na nasledujúci rok.
Výročnú správu Výboru pre informovanie podal predseda výboru Alexander Bako a zdôraznil úpadok v divadelnej činnosti v našich dedinách, ako aj to, že v minulom roku boli finančne podporené menšie slovenské prostredia. Podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie Tatiana Bovdišová prítomným predstavila minuloročnú činnosť tohto výboru a ozrejmila plány. Drahoslava Čiefová, podpredsedníčka Výboru pre informovanie, a Janko Sklabinský, podpredseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, prečítali výročné správy za rok 2025 a plány a programy na rok 2026.
O výročnej správe NRSNM hovorila predsedníčka Petráková a vlastne k činnostiam Rady pridala tie, ktoré neboli v správach výborov. Zdôraznila prípravy na vypracovanie Akčného plánu na uplatňovanie práv národnostných menšín, ktoré organizuje Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg v spolupráci s Kanceláriou Rady Európy, ako aj prácu Koordinácie národnostných rád. Dodala aj návštevu prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho a prezidenta Srbska Aleksandra Vučića, keď sa hovorilo aj o výstavbe slovenského domu v Novom Sade.
Na rokovacom programe boli aj body týkajúce sa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, a to: finančný plán a program práce na rok 2026, správa o práci a finančná správa za rok 2025, ako aj správy o realizácii redakčnej politiky novín Hlas ľudu, časopisu Vzlet a časopisu Zornička za rok 2025, pracovné programy týchto novín a časopisov na rok 2026 a správa o práci riaditeľky v roku 2025.