V piatok 20. februára sa žiačky Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici zúčastnili odovzdávania cien z výtvarného súbehu 200 rokov od narodenia Svetozara Miletića, ktoré sa uskutočnilo v Archíve Vojvodiny v Novom Sade.
Žiačky spolu so svojou mentorkou Saňou Stvorcovou získali tri ocenenia. Alexandra Veňarská obsadila 1. miesto za individuálnu prácu, Anita Cicková získala 2. miesto za individuálnu prácu a zároveň 1. miesto za kolekciu diel. Profesorka Saňa Stvorcová bola ocenená 1. miestom za mentorstvo.