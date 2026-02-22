1483 – bola vytlačená liturgická kniha Misál, napísaná v hlaholike.
1512 – zomrel taliansky moreplavec Amerigo Vespucci.
1732 – narodil sa prvý americký prezident George Washington.
1819 – Španielsko predalo Spojeným štátom americkým polostrov Florida.
1826 – narodil sa srbský spisovateľ, novinár a advokát Svetozar Miletić. Do gymnázia chodil v Novom Sade, Modre a Bratislave a právnickú fakultu ukončil vo Viedni.
1828 – nemeckému chemikovi Friedrichovi Wöhlerovi z Frankfurtu nad Mohanom sa podarilo syntetizovať močovinu. Išlo o prvé umelé získanie organickej látky a zrod organickej chémie.
1979 – karibský ostrov Santa Lucia získal po 165 rokoch britskej nadvlády úplnú nezávislosť.
1980 – zomrel rakúsky expresionistický maliar, spisovateľ a dramatik Oskar Kokoschka.
1987 – zomrel americký maliar, filmový režisér, fotograf a priekopník pop-artu Andy Warhol.
1994 – Ministerstvo spravodlivosti USA oznámilo, že bývalý vysoký dôstojník CIA Aldrich Hazen Ames bol deväť rokov špiónom Sovietskeho zväzu a potom Ruska.
2008 – predstavitelia Srbska, Chorvátska, Talianska, Rumunska a Európskej komisie sa v Bruseli dohodli o účasti národných spoločností v jednotnej spoločnosti na rozvoj projektu výstavby Paneurópskeho ropovodu (PEOP) medzi Konstancou a Terstom.