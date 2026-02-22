Poľovnícky spolok Fazan Kulpín včera večer v Poľovníckom dome v Kulpíne usporiadal tradičné výročné zhromaždenie.
Po minútke ticha na počesť zosnulého dlhoročného člena a predsedu Správnej rady PS Fazan Kulpín Jána Mučajiho odzneli správy.
Predostreté boli správy o minuloročnom pôsobení spolku a plány na tento rok. Schvaľovali aj výšku členského na lovný rok 2026/27.
Početných prítomných členov Poľovníckeho spolku Fazan Kulpín a hostí z viacerých prostredí privítal dlhoročný predseda Branislav Plachtinský. Po úvodnej časti výročnej schôdze hovoril o minuloročnej práci spolku, výsledkoch lovnej turistiky a plánoch spolku na tento rok.
Správu Správnej rady Poľovníckeho spolku Fazan Kulpín z uplynulej poľovníckej sezóny podal tajomník Štefan Kecman. Správca lovného revíru Vladimír Haška hovoril o akciách kulpínskych poľovníkov z poľovačiek v poľovníckej sezóne 2025/2026 (trvá od 1. apríla 2025 do 31. marca 2026) výsledkoch, situácii v lovnom revíri a plánoch na nasledujúci poľovnícky rok 2026/2027.
Finančnú správu za uplynulý rok a finančný plán na tento rok predostrel pokladník Andrej Širka. Hospodárenie kulpínskych poľovníkov bolo pozitívne. Správu Dozornej rady PS Fazan Kulpín podal Pavel Sľúka.
Keď ide o členský poplatok, navrhnuté bolo, a potom aj schválené, aby výška ročného poplatku pre aktívnych členov PS Fazan Kulpín, teda tých, ktorí lovia, bola 20 000 dinárov (budú splácať na päť splátok) a pre neaktívnych členov 3 000 dinárov.
Po úradnej časti zasadnutia, kde boli schválené všetky správy a plány, nasledovala spoločná večera domácich a hostí v príjemnom ovzduší a pri družných rozhovoroch.