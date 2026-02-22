V rámci podujatia Zima s knihou dňa 21. februára v Obecnej knižnici v Kovačici boli predstavené aktuálne knižné vydania Slovenského kultúrneho klubu z Báčskeho Petrovca. Podujatie sa usporiadalo pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka a o prezentovaných vydaniach hovorili Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová, zakladatelia Slovenského kultúrneho klubu.
Hostí a prítomných na začiatku pozdravil riaditeľ Obecnej knižnice Kovačica Slobodan Stevanovski. V úvodnej časti prezentácie Vladimír Valentík pripomenul, že Slovenský kultúrny klub v tomto roku oslavuje desaťročie pôsobenia, a poznamenal, že toto združenie sa tiež zaoberá organizovaním podujatí Dni slovenskej kultúry v Belehrade a Letného výtvarného tábora pre deti v Jánošíku, ako aj putovnej školy výtvarného umenia pre deti.
Predstavené boli najnovšie knižné vydania Slovenského kultúrneho klubu, medzi ktoré patria aj dve knihy Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej. Sú to kniha prózy pre deti s názvom Dobrodružstvo žaby Ľuby a bociana Jána a básnická zbierka Cez kľúčové ucho. Autorka priblížila prítomným obsah obidvoch spomenutých kníh a prečítala aj niekoľko svojich básní.
O ostatných aktuálnych knihách vo vydaní SKK hovoril Vladimír Valentík. Sú to Dejiny kultúry vojvodinských Slovákov (zostavili V. Valentík a K. Mosnáková-Bagľašová), monografia Bajša: Multikultúrne tradície Slovákov v Báčke (Boris Michalík a kolektív) a nová zbierka básní Víťazoslava Hronca s názvom Anjel skazy (ako 1. zväzok v edícii Letokruhy). Na záver bol predstavený aj obsah Slovenského svetového kalendára na rok 2026.