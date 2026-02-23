303 – rímsky cisár Dioklecián nariadil všeobecné prenasledovanie kresťanov.
1393 – uhorský kráľ Žigmund Luxemburský rozšíril privilégiá obyvateľov Kremnice. Odvtedy mohol Kremničanov súdiť len ich vlastný richtár alebo kráľovský taverník.
1443 – narodil sa v Kluži (Rumunsko) uhorský kráľ (1458 – 1490) Matej I. Korvín.
1574 – vypukla náboženská vojna medzi francúzskymi katolíkmi a protestantmi (hugenotmi).
1660 – Karol XI. sa stal kráľom Švédska.
1685 – narodil sa nemecký hudobný skladateľ Georg Friedrich Händel.
1866 – knieža Alexandru Ioan Cuza, zakladateľ rumunského štátu, iniciátor agrárnej reformy, pod tlakom bojarov nespokojných s demokratickými reformami bol nútený abdikovať a opustiť krajinu.
1830 – narodil sa v Hornej Mičinej kníhkupec a vydavateľ Eugen Krčméry, zakladateľ prvého slovenského kníhkupectva.
1896 – narodil sa vo Zvolene organizátor krajanského, kultúrneho a duchovného života v Argentíne, popredný slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger-Hronský, správca Matice slovenskej a jeden zo zakladateľov Zahraničnej Matice slovenskej.
1905 – švajčiarsky právnik Paul Percy Harris v americkom Chicagu založil prvý Rotary Club.
1910 – bol založený Srbský olympijský klub (výbor).
1940 – Svetlo sveta uzrel rozprávkový film Pinocchio.
2001 – ZRJ a Macedónsko podpísali dohodu o demarkácii (hraničnej čiare).
2021 – zomrel srbský hudobný skladateľ a dirigent Vojkan Borisavljević. Je autorom série hitov, ako napríklad Odiseja, Ljubav je samo reč a iné. Komponoval pre divadlo, film, televíziu, populárne a detské piesne a pod.