Medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý pripadá na 21. februára, si v Kovačici pripomínajú už 26 rokov. Iba rok skôr, teda v roku 1999, bol tento deň oficiálne stanovený za Medzinárodný deň materinského jazyka zo strany UNESCO.
V sobotu si tento deň pripomenuli vo veľkej sieni budovy Obce Kovačica za prítomnosti početných hostí a domácich.
Úvodné slová patrili predsedovi Obce Kovačica Petrovi Višnjičkému a štátnej tajomníčke Ministerstva energetiky Emese Lálityovej Urbánovej. Nasledovala panelová diskusia na tému Hlas mladých o viacjazyčnom vzdelávaní, ktorú viedla Nevena Gligorijevićová.
V závere sa prihovoril majiteľ Galérie Babka Pavel Babka.
V hudobnej časti programu vystúpili žiaci ZŠ Mihajla Pupina z Idvora.