Všetkých milovníkov slovenskej ľudovej tradície z Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen Kulpín oboznamujú, že práve prebieha zápis nových členov do ich spolku.
Vedenie KUS Zvolen a všetci aktívni členovia pozývajú malých i tých trochu starších spoluobčanov do svojich miestností a tešia sa na nové choreografie a na to, že budú môcť ďalším generáciám odovzdať folklórne dedičstvo kulpínskych Slovákov.
Ženská spevácka skupina sa bude stretať každý utorok o 18.00.
Mužská spevácka skupina tiež každý utorok, ale o 19.00, rovnako ako aj staršia tanečná skupina, ktorá bude mať skúšky o 20.00.
Zdroj: FB KUS Zvolen Kulpín