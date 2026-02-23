Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová sa stretla s delegáciou ruskej štátnej korporácie Rosatom, ktorú viedol generálny riaditeľ Alexey Likhachev. Témou stretnutia bola spolupráca obidvoch krajín v oblasti jadrovej energie, uviedlo príslušné ministerstvo.
Ministerka zdôraznila, že Srbsko plánuje výstavbu ďalších kapacít na výrobu elektrickej energie a že je potrebný nový stabilný zdroj základnej energie vzhľadom na hospodársky rast, nové technológie, umelú inteligenciu a dekarbonizáciu energetického sektora. Ako povedala, Srbsko sa nachádza na križovatke plánovania budúcnosti elektroenergetického sektora a na začiatku dlhého procesu, a dodala, že je hrdá, že po 35 rokoch bol zrušený zákon zakazujúci výstavbu jadrových elektrární, čím sa začali budovať základy budúceho rozvoja jadrovej energie v Srbsku.