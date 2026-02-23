Včera večer sa v staropazovskej divadelnej sále konala tradičná Zuzanská zábava. V dvojhodinovom programe vystúpili nielen tamojší interpreti slovenských piesní, ale aj hostia z Boľoviec, Kovačice a Kysáča. Krátkymi humoristickými scénkami program spestrili a početné obecenstvo skečmi rozospievali tiež nielen tamojší divadelníci Zdenko Kožík a Igor Piskla, ale aj hostia z Boľoviec – Ďurko Benka a Janko Maglovský a herečky z Padiny Anna Širková a Snežana Garafiátová.
Divadelná sála tentoraz bola primalá pre veľký záujem obecenstva, takže mnohí program sledovali aj z pomocných stoličiek. A tohtoročná Zuzanská zábava okrem spevu, hudby a smiechu priniesla i mnoho inovatívnych prvkov, čo sa obecenstvu podľa reakcie búrlivých potleskov i veľmi páčilo. Bola miestom stretnutia ochotníkov z viacerých prostredí.
Dej Zuzanskej zábavy bol umiestnený na pazovskú železničnú stanicu. A prečo práve na stanicu, odôvodnila v dvojnásobnej úlohe Zdenka Kožíková, moderátorka programu a „zamestnankyňa“ na železničnej stanici Stará Pazova.
„Život je ako železničná stanica. Vlaky prichádzajú a odchádzajú. Ľudia s nimi. Prinášajú nám radosti, ale aj skúsenosti. Niekedy nás od niekoho vzdialia, inokedy nám niekoho privedú do cesty. Niekto prichádza s kufrom plným snov, iný odchádza s taškou skúseností.
A medzi tým všetkým stojíme my – čakáme, mávame, občas aj zmeškáme na vlak,“ povedala Kožíková.
Na Zuzanskej zábave venovanej nielen Zuzanám, ale aj všetkým milovníkom slovenských piesní, vystúpili: Ján a Katarína Šagovci, Marína Zdychanová, Anna Sabová, Alexandra Filková, Martin Zloch, Mariena Verešová, Jaroslava Vršková-Opavská, Tamara Vlčeková a Rastislav Dvornický (spevák a harmonikár).
Vlak na tohtoročnú Zuzanskú zábavu pripravil staropazovský SKUS hrdinu Janka Čmelíka, ktorý má výnimočnú spoluprácu s mnohými spolkami. Cestovný poriadok mali na starosti Martina a Mário Mitnáverovci, ktorých námet podporili rodiny Jašová a Kožíková.
Každá dobrá myšlienka bola na tomto podujatí vítaná. Každý z početných aktérov, či už na javisku alebo za ním sa snažil dať zo seba to najlepšie, aby tento večierok mal svoju iskru, ktorá sa na zábave zapálila a mala krásny výsledok, o ktorom sa bude dlho hovoriť.
Ľudový orchester tentoraz pracoval pod vedením Mária Mitnávera a na harmonike ešte hral Jaroslav Baláž. Na husliach zahrali Miroslav Pap ml., Janko Vereš a David Vujašević, na flaute Marína Domoniová, na base Branislav Kováč a na gitare Dušan a Miroslav Lepšanovićovci.