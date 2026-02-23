Sála Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica bola v sobotu 21. februára dejiskom podujatia, ktoré spojilo minulosť so súčasnosťou. V poradí 4. Krojová zábava, organizovaná po niekoľkoročnej prestávke, opäť prilákala priaznivcov slovenskej ľudovej piesne, tanca i tradičného odevu.
Organizátori sa rozhodli zachovať folklórne jadro podujatia, no zároveň mu vdýchnuť sviežejší ráz. Podľa člena tímu Igora Zabunova je práve citlivé prepájanie tradície s modernými prvkami cestou, ako osloviť mladých ľudí a motivovať ich k záujmu o vlastné korene. Prípravy sa začali už v decembri a na ich realizácii sa podieľali: Marián Chrček, Rastislav Milec, Daniel Kalko, Darko Kubinec i ďalší dobrovoľníci, ktorí si rozdelili úlohy tak, aby všetko prebehlo hladko.
Zábava mala aj súťažný charakter. Porota sa pri hodnotení krojov nezameriavala iba na celkový dojem, ale skúmala detaily – úplnosť odevu, rozdiel medzi pracovnou a sviatočnou verziou, obuv či spôsob uchovávania jednotlivých súčastí.
Ocenenie za najstarší ženský kroj získala Valentína Kadlíková, za najstarší mužský kroj Martin Čobrda. Kreatívne prepojenie folklóru so súčasnosťou prinieslo Melánii Macákovej cenu za modernizáciu folklórneho doplnku. Špeciálne uznanie za dôsledné zachovanie autentických prvkov svojho pôvodu si odniesol Goran Zabunov. Titul najveselšieho páru patril Eme Pudelkovej a Kristiánovi Baďurovi.
Novinkou večera bola aj bohatá tombola – každá vstupenka slúžila zároveň ako žreb. O hudobný sprievod sa postarali domáci muzikanti Vladko Valentík – klávesy, Janko Rajčan – bas, Štefan Blatnický – gitara a Vlastislav Týr – bicie.
Krojová zábava sa v Pivnici prvýkrát konala pred desiatimi rokmi. Po prerušení spôsobenom pandémiou sa organizátori vrátili s rozšíreným programom a novými kategóriami. Najväčším povzbudením pre nich bol vysoký počet mladých účastníkov oblečených v pôvodných krojoch.
Už túto sobotu 28. februára priestory spolku opäť ožijú, a to druhou časťou priadok.