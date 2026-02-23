Po prvom tenisovom Grand Slam turnaji v novej sezóne – Australian Open v Melbourne sa to už naplno rozbehlo. Hoci sme počas februára tradične nemali podujatia zo série Masters 1000, aspoň v mužskej konkurencii, tenis zostal v tomto období mierne v tieni Zimných olympijských hier, futbalových duelov v súťažiach UEFA či iných športových podujatí.
Už prvý Masters turnaj ATP odštartuje začiatkom marca v americkom Indian Wells, kde budú zároveň súťažiť aj tenistky. To však neznamená, že sa tenis v tomto období nehral. Práve naopak. Cez víkend vyvrcholili až štyri turnaje v rôznych kútoch sveta.
Američan Sebastian Korda získal tretí titul v kariére. Vo finálovom stretnutí turnaja ATP 250 v Delray Beach na Floride triumfoval nad svojím krajanom a piatym nasadeným hráčom uvedeného podujatia Tommym Paulom výsledkom 6 : 4, 6 : 3.
Hralo sa aj v Brazílii, kde sa argentínsky tenista Tomás Martin Etcheverry stal víťazom turnaja ATP 500 v Riu de Janeiro. Vo finálovom dueli zdolal Čiľana Alejandra Tabila po troch setoch 3 : 6, 7 : 6, 6 : 4.
Etcheverry si vybojoval prvý titul na okruhu ATP v kariére a predtým v troch finále neuspel. Spomenieme si, že na tomto istom turnaji v roku 2019 triumfoval náš hráč László Györe proti Kanaďanovi Félixovi Auger-Aliassimeovi, čím vtedy tiež získal svoju prvú ATP trofej.
Svetová jednotka a zároveň víťaz Australian Open 2026 Carlos Alcaraz zdolal vo finále turnaja ATP v katarskej Dauhe Francúza Arthura Filsa výsledkom 6 : 2, 6 : 1. Na triumf potreboval len 52 minút, pričom získal svoj 26. titul na elitnom okruhu.
Španiel tak potvrdil dobrý vstup do roku 2026 a natiahol svoju víťaznú šnúru na 12 duelov.
Tenistky už majú za sebou dva turnaje z kategórie Masters 1000
V ženskej konkurencii je situácia v porovnaní s mužskou odlišná, keďže tenistky už majú za sebou dve podujatia z kategórie Masters 1000.
Ešte pred týždňom v Dauhe na tisícke vyhrala Češka Karolína Muchová a na rovnakom podujatí vo štvorhre v páre s Annou Danilinou z Kazachstanu oslavovala aj naša hráčka Aleksandra Krunićová. Za sebou má tiež úspešné obdobie, keďže v páre s rovnakou tenistkou vystúpila aj vo finále Australian Open v ženskej štvorhre, ale neuspela.
A americká tenistka Jessica Pegulová získala svoj desiaty titul na elitnom okruhu. V sobotnom finále turnaja WTA 1000 v Dubaji, čiže druhom Masters podujatí sezóny v kalendári WTA, zdolala ako štvrtá nasadená Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny výsledkom 6 : 2, 6 : 4. Svitolinová vstupovala do zápasu po trojhodinovom semifinále proti Coco Gauffovej z predošlého dňa. Pegulová tiež hrá na vysokej úrovni a v dobrej forme. Prebojovala sa totiž do siedmich semifinále zaradom vrátane januárového Australian Open.
V týchto dňoch štartujú aj ďalšie turnaje. Tenisti na programe majú akcie ATP 500 Dubaj a Otvorené majstrovstvá Mexika v Acapulcu (tiež turnaj zo série 500). Ďalšia „250“ štartuje v Čile, čiže v Santiagu.
V ženskej konkurencii sa začína Mérida Open v Mexiku (WTA 500 turnaj) a v Austine v USA štartuje turnaj WTA 250. Sú to posledné akcie pred spomenutým turnajom v Indian Wells, ktorý sa začína 4. marca.