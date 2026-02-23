V nedeľu 22. februára sa v sieni SKOS Detvan vo Vojlovici uskutočnil tradičný Maškarný ples pre deti a tínedžerov so zhruba 30 účastníkmi. Predstavené boli rôzne kreatívne masky a kostýmy, ktoré hodnotila osobitná porota, a pre všetkých bola pripravená zábava so spoločenskými hrami a hudbou.
Podujatie sa začalo predstavovaním masiek s defilé účastníkov pred porotou a obecenstvom. Kým porota rozhodovala o odmenách v rôznych kategóriách, v sieni SKOS Detvan prebiehala detská zábava.
Na záver boli udelené diplomy všetkým účastníkom a každá maska získala odmenu pre svoju jedinečnú charakteristiku (najveselšia, najtvorivejšia, najsmelšia, najhumánnejšia, najšikovnejšia, najstrašidelnejšia, najzaujímavejšia a podobne).
„Maškarný ples vo Vojlovici sa organizuje od roku 1989, takže ide o dlhú tradíciu, ktorú pestujeme až dodnes. Chodia k nám deti a tínedžeri z Vojlovice a okolia a hlavným cieľom je kamarátenie a dobrá nálada. V obecenstve sú hlavne rodičia maskovaných detí a niektorí rodičia sa maskujú spolu so svojimi deťmi. Pre všetkých je to príjemný zážitok,“ povedala nám Katarína Koláriková, jedna z organizátoriek podujatia a členka SKOS Detvan Vojlovica.