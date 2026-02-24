V nedeľu 22. februára sa na území Staropazovskej obce konali dve akcie dobrovoľného darcovstva krvi.
Dobrovoľní darcovia po lekárskej prehliadke najprv krv mohli darovať v Golubinciach, v tamojšej ZŠ 23. októbra od 8.00 do 10.30 hodiny a potom vo Vojke v priestoroch Miestneho spoločenstva od 11.30 do 14.00 hodiny. Obidve akcie boli úspešné.
Ako informujú predstavitelia Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodiny a z Červeného kríža Stará Pazova, krvné jednotky budú odoberať aj v posledný deň v mesiaci, teda v sobotu 28. februára v staropazovskej ZŠ hrdinu Janka Čmelíka od 9.00 do 13.00 hodiny, kde sú všetci potenciálni darcovia krvi vítaní.