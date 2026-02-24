Riaditeľ Úradu pre informačné technológie a elektronickú verejnú správu vlády Srbska Dr. Mihailo Jovanović oznámil, že celkový export IKT služieb za celý rok 2025 dosiahol rekordných 4,552 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 10 percent v porovnaní s rokom 2024.
Jovanović zdôraznil, že tento výsledok potvrdzuje silu, konkurencieschopnosť a vyspelosť domáceho IKT sektora a dodal, že s pokračujúcimi investíciami do digitalizácie, inovačnej infraštruktúry a využitím umelej inteligencie sa exportný potenciál tohto najrýchlejšie rastúceho a najperspektívnejšieho sektora srbskej ekonomiky v roku 2026 ešte posilní.
Len v decembri 2025 dosiahol export IKT služieb 471 miliónov eur, čo je o 12 percent viac ako v rovnakom mesiaci roku 2024. Prebytok za celý rok 2025 v oblasti IKT služieb predstavuje 3,529 miliardy eur, uvádza sa vo vyhlásení Úradu pre informačné technológie a elektronickú verejnú správu.