Obec Kovačica zverejnila výzvu na financovanie osobitných programov v oblasti športu na rok 2026.
Cieľom tejto výzvy je podporiť rozvoj športových aktivít, zlepšiť podmienky pre športovcov a zabezpečiť kvalitnejšie fungovanie športových organizácií pôsobiacich na území obce.
Finančné prostriedky budú určené predovšetkým na účasť športových organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec, a na účelné využívanie telocviční a športových objektov v štátnom a obecnom vlastníctve.
Do verejnej výzvy sa môžu zapojiť športové organizácie, ktoré sú registrované v súlade s platnou legislatívou, zapísané v nacionálnej evidencii, pôsobia na neziskovom princípe, majú sídlo alebo pobočku na území Obce Kovačica, vykonávajú svoju činnosť najmenej jeden rok a sú členmi príslušného športového zväzu.
Prihlášky je potrebné podať na predpísaných formulároch, v dvoch exemplároch, v uzavretej obálke a zároveň aj v elektronickej forme. Lehota na ich doručenie je stanovená na 9. marec o 16. hodine v budove Obecnej správy v Kovačici na adrese Maršala Tita 50.
Podrobné informácie o verejnej výzve, ako aj potrebné formuláre, sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke Obce Kovačica.