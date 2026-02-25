Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vo vláde Srbska prof. Dr. Dragan Glamočić včera na zasadnutí Výboru pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodohospodárstvo Zhromaždenia Srbska oznámil, že verejná výzva na stimuly na hektár vo výške 18 000 dinárov bude vyhlásená 2. marca.
Na zasadnutí, ktorého program zahŕňal aktuálnu situáciu v mliekarenskom sektore a stav chovu dobytka, Glamočić zdôraznil, že sa nebude čakať na ukončenie verejnej výzvy, ale platby sa uskutočnia ihneď po prijatí a spracovaní žiadostí.
Podľa jeho slov je to obzvlášť dôležité vzhľadom na to, že jedným z navrhovaných záverov výboru bolo vyplácanie týchto stimulov na hektár ešte pred sejbou. Plánom je vyplatiť prostriedky do konca marca. Príjemcovia budú musieť preukázať účelové použitie finančných prostriedkov faktúrami a tí, ktorí nepreukážu, že prostriedky boli vynaložené na určený účel, budú musieť peniaze vrátiť aj s úrokmi z omeškania, zdôraznil minister.
Dodal, že druhá splátka bude vyplatená pred jesennou sejbou a nebude nižšia ako v minulom roku, čím vyvrátil dezinformácie, ktoré sa objavili vo verejnosti. Podľa jeho slov následne vyššie sumy získajú tí, ktorí sa venujú intenzívnej výrobe.
Glamočić zároveň oznámil, že vyplácanie prémie na mlieko za poslednú štvrtinu roka sa začne čoskoro a od budúceho týždňa budú mať poľnohospodári prístup aj k najvýhodnejším dotovaným úverom s úrokovou sadzbou od 0 do 3 %.
V súvislosti s aktuálnou situáciou v mliekarenskom priemysle minister zopakoval, že pravidelné nákupy mlieka v plnom rozsahu budú pokračovať a že nedôjde ani k ich zníženiu, ani k pozastaveniu.
Ako pripomenul, už splnil štyri zo šiestich sľubov, ktoré poľnohospodárom dal na stretnutí, ktoré sa konalo v piatok.
Prvý sľub sa týkal zrušenia poplatku za prasce do konca roka, druhý zavedenia poplatku za sušené mlieko, tretí zmeny certifikátu na dovoz mäsa zo Španielska z dôvodu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov v tejto krajine a štvrtý sa týkal konzultácií s Európskou komisiou, ktoré sa podľa jeho slov uskutočnia dnes o 10. hodine v online formáte.
Glamočić uviedol, že ministerstvo pokračuje v zavádzaní pravidelných opatrení a pracuje na splnení zostávajúcich sľubov daných poľnohospodárom.
Pokiaľ ide o ďalšie návrhy záverov výboru, zdôraznil, že budú posudzované v súlade s rozpočtovými možnosťami. Predseda výboru Marijan Rističević uviedol, že návrh záverov okrem iného vyzýva poľnohospodárov, aby upustili od cestných blokád a bránenia voľnému pohybu občanov a aby problémy riešili prostredníctvom dialógu s predstaviteľmi vlády a rezortného ministerstva.