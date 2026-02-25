1570 – anglickú kráľovnú Alžbetu I. pápež Pius V. exkomunikoval z cirkvi.
1793 – uskutočnilo sa prvé, historicky doložené zasadanie americkej vlády pod vedením Georgea Washingtona v jeho vlastnom dome.
1816 – zavraždený bol Stanoje Glavaš (vlastným menom Stanoje Stamatović), jeden z čelných ľudí prvého srbského povstania.
1841 – narodil sa francúzsky maliar Pierre Auguste Renoir, jeden z najvýznamnejších impresionistov a najväčších európskych maliarov 19. storočia.
1869 – vo Viedni bol založený slovenský akademický spolok Tatran.
1904 – narodil sa v Záriečí evanjelický farár, literárny historik, komeniológ, knihovník, bibliograf a novinár Ján Čaplovič.
1919 – narodil sa v Haliči jazykovedec, pedagóg, šéfredaktor a publicista Gejza Horák.
1919 – Československé Národné zhromaždenie schválilo zákon o odluke československej meny od meny platnej v bývalej monarchii.
1923 – v Prahe sa ustanovila zvrchovaná slobodomurárska Národná veľká lóža československá.
1924 – zomrela v Starej Turej skladateľka piesní a charitatívna pracovníčka Mária Royová, ktorá sa spolu so sestrou Kristínou zapísala do povedomia ľudí svojou priekopníckou charitatívnou prácou
1937 – narodil sa v Bratislave sochár Alexander Ilečko, člen Spolku výtvarníkov Slovenska.