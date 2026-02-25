Podobne ako to bolo iba prednedávnom, keď v Spolku petrovských žien spoločne deň po Hromniciach meniny oslávili spolkové Márie, tak aj v pondelok 23. februára večer na svojom pravidelnom pondelkovom stretnutí vo svojich miestnostiach vedľa námestia Slobody v Báčskom Petrovci sa spoločne bavili miestne spolkárky.
Zároveň si v SPŽ uctili spolkárky z vlastných radov, ktoré majú tradičné meno Zuzana a tie svoje meniny oslávili 19. februára. Tentoraz na večierku častovali Zuzany. Uvedieme ich v abecednom poradí: Hmiráková, Kopestinská, Medveďová-Koruniaková, Nasádiová, Šiarová a Šusterová.
Zuzany združenými silami pripravili pohostenie aj pre ostatné aktivistky a aktivistov v petrovskom ženskom spolku.
Na úvod večierka sa prítomným spolkárkam prihovorila a zavinšovala oslávenkyniam predsedníčka Spolku petrovských žien Katarína Rašetová. Medzi spolkárkami a spolkármi v SPŽ privítala aj Vladimíra Valentíka, ktorý sem zavítal v mene Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku. Tak ako to pravidelne každoročne robieval v stánku žien v rámci akcie Zima s knihou, aj tentoraz Valentík prítomné spolkárky poinformoval o knižných novinkách z petrovského vydavateľstva a spolkárky prečítali aj úryvky z kníh.
Petrovské ženy v dobrej nálade strávili pondelkový večer.