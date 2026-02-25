Spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska avizuje odstávky elektriny v Starej Pazove v piatok 27. februára.
Dodávka elektriny bude prerušená v štyroch časových intervaloch a podrobný zoznam ulíc je dostupný na webovej stránke spoločnosti.
V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bol dnes slávnostne ukončený projekt Hranica, ktorá nás spája. Od roku 2024 na tomto projekte spolupracovali ústavy pre kultúru vojvodinských Slovákov, Maďarov, Rusínov, Rumunov a Chorvátov....Čítaj viacDetails
Po 47. Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Belehrade, ktorý sa konal od 19. do 22. februára, sa zamestnanci Turistickej organizácie Obce Stará Pazova s bohatou ponukou zúčastnia aj 6. Medzinárodného veľtrhu cestovného...Čítaj viacDetails
Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s osobitným predstaviteľom Európskej únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Petrom Sørensenom. Hovorili o aktuálnom priebehu dialógu s Prištinou a jeho pokračovaní za aktívnejšieho...Čítaj viacDetails
Podobne ako to bolo iba prednedávnom, keď v Spolku petrovských žien spoločne deň po Hromniciach meniny oslávili spolkové Márie, tak aj v pondelok 23. februára večer na svojom pravidelnom pondelkovom stretnutí vo svojich...Čítaj viacDetails