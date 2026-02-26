1199 – zomrel Stefan Nemanja, veľký župan, zakladateľ dynastie Nemanjićovcov.
1531 – obrovské zemetrasenie v Portugalsku si vyžiadalo desaťtisíce ľudských obetí a zničilo veľkú časť Lisabonu a ďalších miest.
1777 – narodil sa Matija Nenadović, vojvoda, spisovateľ, štátnik, prvý predseda prvej srbskej vlády.
1802 – narodil sa francúzsky spisovateľ, predstaviteľ realizmu Victor Hugo, autor mnohých divadelných hier (Kráľ sa zabáva, Ruy Blass…) a románov (Chrám Matky božej v Paríži, Bedári, Robotníci mora alebo Človek, ktorý sa smeje).
1815 – Napoleon Bonaparte opustil ostrov Elba, aby sa vrátil ešte raz do Francúzska, kde vládol 100 dní.
1829 – narodil sa bavorský obchodník židovského pôvodu Levi Strauss, ktorý vyrobil prvé džínsy pre kalifornských zlatokopov.
1848 – bola vyhlásená druhá francúzska republika.
1907 – narodil sa v Liptovskom Mikuláši katolícky kňaz, teológ, významný kresťanský filozof, náboženský spisovateľ a vysokoškolský profesor Ladislav Hanus.
1910 – narodil sa vo Vlkanovej literárny kritik a historik, esejista a publicista Alexander Matuška, zakladateľská osobnosť modernej slovenskej literatúry.
1932 – narodil sa (niektoré zdroje uvádzajú ako dátum narodenia aj 16. február) jeden z najznámejších amerických country spevákov Johnny Cash.
1935 – prvýkrát bol verejne vyskúšaný radar.
1996 – zomrel hudobný skladateľ a folklorista Svetozár Stračina, autor hudby k mnohým slovenským filmom, inscenáciám, divadelným a rozhlasovým hrám. Hudobne spolupracoval aj so súbormi SĽUK a Lúčnica.
2004 – macedónsky prezident Boris Trajkovski zahynul pri leteckom nešťastí neďaleko Mostaru.
2008 – zomrela poetka Mira Alečkovićová, jedna z najplodnejších spisovateliek srbskej literatúry pre deti.