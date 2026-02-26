Podpredseda vlády Srbska a predseda Socialistickej strany Srbska Ivica Dačić bol včera večer hospitalizovaný na Klinike pre pneumológiu Klinického centra Srbska pre ťažký zápal pľúc. Ako pre TV Informer povedal zástupca riaditeľa pre pneumológiu Spasoje Popević, jeho zdravotný stav je naďalej vážny, avšak situácia je stabilnejšia než bola včera večer.
Popević vyhlásil, že Dačić je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu, uplatňujú sa všetky opatrenia intenzívnej liečby a lekárom sa podarilo stabilizovať jeho stav.