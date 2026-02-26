Pošta Srbska a Úrad pre IT a elektronickú verejnú správu podpísali protokol o spolupráci, ktorý umožní doručovanie elektronických správ a listov do Jednotnej elektronickej schránky (e-Sanduče) na portáli eUprava. Dokument podpísali riaditeľ úradu Mihailo Jovanović a úradujúci riaditeľ Pošty Srbska Zoran Anđelković.
Podľa Anđelkovića budú občania po novom dostávať overené faktúry a správy priamo do svojej elektronickej schránky. Kým doteraz prichádzali napríklad účty od elektrodistribúcie či telekomunikačných spoločností e-mailom bez oficiálneho overenia, nový systém zabezpečí, že doručenie bude považované za potvrdené.
Podpísanie protokolu zároveň vytvára podmienky na spoluprácu Pošty Srbska s ďalšími inštitúciami. Záujem už prejavili napríklad Fond pre dôchodkové a invalidné poistenie, banky či telekomunikačné spoločnosti.
Zástupcovia obidvoch inštitúcií zdôraznili, že klasické listové zásielky nezaniknú. Elektronická schránka bude alternatívou pre občanov, ktorí uprednostňujú digitálnu komunikáciu.
Pošta Srbska by mala byť technicky pripravená spustiť systém v priebehu dvoch až troch týždňov, pričom podpisovanie zmlúv s partnermi sa plánuje od 1. marca. Ak všetko prebehne podľa plánu, od 1. apríla by občania mohli začať dostávať oficiálne listy a správy prostredníctvom elektronickej schránky na portáli eUprava.