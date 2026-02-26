Rada pre bezpečnosť v premávke Obce Stará Pazova vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie bezplatných detských autosedačiek pre deti narodené v období od 1. septembra do 30. novembra 2025.
Pozývajú sa rodičia (opatrovníci) z územia Obce Stará Pazova, ktorým sa deti narodili v stanovenom období, aby podali žiadosť o pridelenie bezplatných detských autosedačiek pre osobné vozidlá. Podmienkou je aj bydlisko aspoň jedného rodiča alebo opatrovníka, ktoré musí byť na území Obce Stará Pazova.
K žiadosti je potrebné priložiť tieto doklady: doklad o pobyte žiadateľa na území Obce Stará Pazova (prečítaný občiansky preukaz nie starší ako 3 mesiace odo dňa podávania žiadosti alebo doklad o pobyte) a rodný list dieťaťa (fotokópia).
Žiadosť je možné prevziať osobne v priestoroch Obecnej správy Obce Stará Pazova (Ulica svätosávska 11) každý pracovný deň od 7.30 do 15.00 alebo si ju možno stiahnuť z oficiálnej webovej stránky Obce Stará Pazova. Vyplnený formulár so sprievodnou dokumentáciou je potrebné odovzdať prostredníctvom podateľne Obecnej správy. Lehota na podávanie žiadostí je do 13. marca 2026.