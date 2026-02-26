Európska komisia navrhla otvorenie rokovaní so Srbskom a ďalšími krajinami západného Balkánu o zrušení roamingových poplatkov s krajinami Európskej únie, oznámili v Bruseli.
Po finalizácii dohôd a úplnom zosúladení krajín regiónu s pravidlami EÚ o roamingu budú môcť ľudia cestujúci medzi EÚ a západným Balkánom telefonovať, posielať správy a využívať mobilné dáta bez dodatočných roamingových poplatkov, uvádza sa vo vyhlásení Európskej komisie.
Marta Kosová, komisárka pre rozšírenie, uviedla, že náklady na roaming sú problémom pre ľudí v celom regióne západného Balkánu.
„Neočakávané účty alebo zvýšené náklady pri cestovaní sú niečo, čo v rámci EÚ už nepoznáme. Navrhli sme, aby sa to rozšírilo aj na západný Balkán. Bude to znamenať jednoduchšie telefonovanie a mobilné dáta, ktoré fungujú za domáce ceny,“ povedala Marta Kosová.
Európska komisia požiadala členské štáty o vyjednávací mandát a po získaní schválenia začne individuálne rokovania o zrušení roamingu s každou z krajín regiónu.
Zdroj: RTS