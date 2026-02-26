Posledné februárové číslo novín je pripravené. Na titulnej strane je záber z oslavy Dňa štátnosti Republiky Srbsko v Bratislave. Mesačnou prílohou čísla sú Poľnohospodárske rozhľady.
V úvodnej rubrike Týždeň je aj správa z 15. zasadnutia pokrajinského Zhromaždenia, ako aj zo zasadnutia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Píše sa aj o oslave Dňa štátnosti Srbska v Bratislave.
Na stranách rubriky Naše dediny sú rôzne zaujímavé príspevky: 80 rokov Poľovníckeho spolku Bažant v Pivnici, spracované sú štatistické údaje z petrovských a kulpínskych matrík za rok 2025, píše sa o Medzinárodnom festivale kysáčskej klobásy, troch desaťročiach podujatia Víno, hudba, klobásy v Padine, jubilejnom 10. Poľnohospodárskom bále v Kovačici. V Kysáči sa začali práce na rekonštrukcii a dostavbe Miestneho spoločenstva a Petrášovci z Padiny oslávili platinovú svadbu – 70 rokov lásky, vernosti a spoločnej cesty.
Kultúrna rubrika obsahuje príspevky o Medzinárodnom dni materinského jazyka, ktorý si pripomenuli v Kovačici a v Starej Pazove, 15. seminári Nová pieseň v Pivnici, trojdňových aktivitách ku Dňu štátnosti v Starej Pazove, ako aj o oslave 30 rokov MOMS Petrovec.
V prílohe Poľnohospodárske rozhľady okrem aktualít zo sféry poľnohospodárstva prinášame aj rozhovor s odborníkmi z Inštitútu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo na tému stavu a perspektív poľnohospodárskej pôdy vo Vojvodine. A sú tu aj rady pre záhradkárov – proti ktorým škodcom a patogénom môžeme zasahovať pred sejbou.
V rubrike Šport sa píše prevažne o futbale a volejbale.
Na záverečnej obálke sú víťazné spevácke skupiny z 53. FF Tancuj, tancuj… v Hložanoch 2025.