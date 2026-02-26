Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes pricestoval do Kazachstanu na dvojdňovú návštevu. Na letisku ho privítal premiér Oljas Bektenov.
Dnes ho očakáva večera s prezidentom Kazachstanu Kassymom-Jomartom Tokayevom.
Počas návštevy bude podpísaných 10 memoránd o spolupráci v oblasti zdravotníctva, súdnictva, kultúry, vedy a IT technológií.
V rámci návštevy prezidentovi Vučićovi udelia Vyznamenanie zlatého orla, najvyššie vyznamenanie Kazašskej republiky.
V delegácii s prezidentom Vučićom sú aj ministerka obchodu Jagoda Lazarevićová, minister bez kresla poverený oblasťou medzinárodnej hospodárskej spolupráce a spoločenského postavenia cirkvi v krajine a v zahraničí Nenad Popović a riaditeľ Kancelárie pre e-Správu a IT Mihailo Jovanović.