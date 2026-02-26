Minister pre európske integrácie Nemanja Starović a novovymenovaný veľvyslanec Ukrajiny v Srbsku Oleksandr Lytvynenko dnes zhodnotili, že existuje priestor na ďalšie zlepšovanie bilaterálnych vzťahov, najmä v procese európskych integrácií a realizácie reforiem.
Starović zaželal veľvyslancovi Ukrajiny úspešný mandát pri posilňovaní spolupráce medzi Srbskom a Ukrajinou a zdôraznil, že sú tieto dve krajiny pevne odhodlané pokračovať na svojej ceste k členstvu v Európskej únii, ako aj k výmene skúseností, vzájomnej podpore a spolupráci v tejto oblasti.
Minister zdôraznil, že podpísanie memoranda o porozumení medzi Srbskom a Ukrajinou v oblasti európskych integrácií by prispelo k inštitucionalizácii tejto spolupráce a k zlepšeniu spoločnej práce na európskej ceste.