272 – narodil sa rímsky cisár Konštantín I. Veľký, prvý rímsky cisár, ktorý umožnil slobodné vyznanie kresťanstva. Konštantín sa narodil na území dnešného Srbska v Naisse (Niš).
1673 – uhorský kráľ Leopold I. zrušil uhorskú ústavu a krajinu vyhlásil za provinciu habsburskej monarchie.
1700 – William Dampier objavil ostrov juhozápadnej časti Tichého oceánu, ktorý nazvali Nová Británia.
1769 – narodil sa v Rimavskej Bani národný buditeľ, poslanec, spisovateľ a vydavateľ Juraj Palkovič.
1861 – vo Varšave vyvrcholili demonštrácie so zrážkami s ruskými kozákmi a s vojskom, udalosť sa tiež nazýva Varšavský masaker.
1887 – zomrel ruský hudobný skladateľ Alexandr Porfirjevič Borodin, predstaviteľ ruskej národnej hudby v období romantizmu
1812 – narodil sa v Hornej Lehote evanjelický farár, učiteľ, autor duchovných piesní a básnik slovenského romantizmu Samo Chalupka.
1900 – bola založená Britská labouristická strana, ktorej sekretárom bol Ramsay Macdonald.
1910 – Milan Hodža začal v Budapešti vydávať Slovenský denník.
1932 – narodila sa Elizabeth Taylor, britsko-americká herečka, hollywoodska legenda, jedna z najväčších filmových hviezd vôbec.
1945 – predsedníctvo Slovenskej národnej rady (SNR) vydalo urýchlene nariadenie o konfiškácii pôdy Nemcov, Maďarov a zradcov národa.
1946 – v Budapešti uzavreli československo-maďarskú dohodu o vzájomnej výmene obyvateľstva. Slovenskú menšinu v Maďarsku za maďarskú menšinu na Slovensku.
1972 – zomrel český speleológ a spoluobjaviteľ Demänovskej jaskyne Slobody Alois Král.
1973 – na bratislavských majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní získal Ondrej Nepela titul majstra sveta a rozlúčil sa s pretekárskou kariérou.
1991 – porážkou Iraku sa skončila vojna USA a spojeneckých krajín v Perzskom zálive proti tejto arabskej krajine.
1996 – sankcie OSN proti Republike Srbskej boli pozastavené.
2012 – francúzsky čiernobiely nemý film The Artist získal na 84. ročníku udeľovania Oscarov päť cien americkej Akadémie filmových umení a vied a stal sa tak druhým úspešným nemým filmom od začiatku ich udeľovania.