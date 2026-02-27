Prezident Republiky Srbsko Aleksandar Vučić sa v Astane stretol s predsedom Republiky Kazachstan Kasymom-Jomartom Tokayevom, od ktorého prijal najvyššie štátne vyznamenanie Kazašskej republiky, Rad zlatého orla.
„Som vďačný za toto vyznamenanie a je to pre mňa nielen veľká česť a privilégium, ale aj záväzok usilovne pracovať na tom, aby som našu spoluprácu pozdvihol na najvyššiu úroveň,“ povedal prezident Vučić.
Prezidenti predtým absolvovali stretnutie, na ktorom hovorili o spôsoboch maximálneho využitia všetkých potenciálov na zlepšenie ekonomických vzťahov a podporu nových investícií v kľúčových sektoroch.
„Osobitný dôraz sme kládli na energetiku, kde vidíme významný priestor pre spoluprácu v oblasti rozvoja nových projektov spoločného záujmu,“ zdôraznil Vučić a dodal, že v ére silnej digitálnej transformácie a inovácií bola nevyhnutnou témou aj aplikácia umelej inteligencie vo vzdelávaní, hospodárstve a priemysle, v čom Kazachstan dosahuje fascinujúci pokrok.