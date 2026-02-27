Prvá tohtoročná akcia dobrovoľného darcovstva krvi v Báčskom Petrovci sa uskutočnila včera, vo štvrtok 26. februára.
Novinkou je, že bola rozdelená do dvoch častí. Najprv, tak ako býva zvykom, akciu zorganizovali od 8.00 do 11.00 hodiny v priestoroch Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec. Následne po prestávke pokračovala aj popoludní v Dome zdravia Báčsky Petrovec na prvom poschodí (oddelenie fyziatrie) od 12.00 do 15.00 hodiny.
Na prvú tohtoročnú kampaň dobrovoľného darcovstva krvi v Báčskom Petrovci predpoludním prišlo 36 potenciálnych darcov. Krv darovalo 31 osôb, z toho 8 žien. Prvýkrát darovali krv dvaja účastníci akcie.
V popoludňajšej časti akcie sa zúčastnilo 19 potenciálnych darcov, z ktorých 18 krv aj darovalo, z toho bolo 7 žien. V tejto časti sa k akcii po prvýkrát pripojili traja darcovia.
Ďalšia akcia dobrovoľného darcovstva krvi v Báčskom Petrovci bude 25. marca. V rámci Báčskopetrovskej obce však záujemcovia môžu darovať krv aj skôr – v Kulpíne a v Maglići už o niekoľko dní, presnejšie 3. marca.