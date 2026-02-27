Európska únia plánuje zavedenie povinných, podrobných nálepiek pre ojazdené automobily, bez ktorých by nebolo možné uskutočniť kúpu a predaj. Na nich by boli presné údaje o emisiách, spotrebe paliva, hlučnosti a dojazde elektrických vozidiel, aby si kupujúci mohli ľahšie porovnať vozidlá aj cez národné hranice, uvádza sa na portáli RTS.
Ako v Rannom programe uviedol Petar Veličković zo stránky Polovni automobili, takéto nálepky môžu prispieť k väčšej transparentnosti, no zdôraznil, že podľa zatiaľ dostupných informácií sa údaje týkajú len fabricky stanoveného typu vozidla, nie každého jednotlivého vozidla.
„Keď niekto príde na autobazár a pozrie si nálepku, vidí údaje pre fabrický typ vozidla, ale nevie, ako bolo vozidlo jazdené, či bolo pravidelne servisované a či nemá skryté poruchy,“ uvádza Veličković. Dodáva, že cenu ojazdeného vozidla aj tak najviac určuje jeho skutočný stav.
Ako najdôležitejší problém pre kupujúcich vyzdvihol manipuláciu s kilometrovým stavom. Uviedol, že v príprave je systém, ktorý by mal zabrániť „vracaniu kilometrov“, podľa vzoru Belgicka a Holandska.
„Pri každej technickej kontrole, registrácii a dokonca aj pri servise sa údaj z odometra zapisuje do jednotnej databázy. Tak sa pri predaji vidí, koľko vozidlo skutočne najazdilo,“ vysvetľuje Veličković. Zdôraznil, že manipulácia s kilometrovým stavom spôsobuje problém budúcemu majiteľovi, pretože nevie, kedy je čas na servis, čo môže viesť k neočakávaným nákladom.