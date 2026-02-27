Pri príležitosti pripomínania si Dňa boja proti rovesníckemu násiliu žiaci prvého a druhého ročníka Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne absolvovali dielne pomenované Priateľská rada.
Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili workshopov Ružová reťaz dobra a Naše ruky podpory, ako aj aktivít s názvom Tajný priateľ – pomoc priateľovi v každej chvíli, zameraných na emocionálnu a morálnu podporu.
Dielňu Deň ružového trička – spolu proti rovesníckemu násiliu si žiaci kulpínskej základnej školy včera pripomenuli workshopom venovaným priateľstvu, tolerancii a vzájomnému rešpektu. So žiakmi ho realizovali Tatiana Mitićová, učiteľka občianskej výchovy, a Kristína Nováková, učiteľka náboženstva. Prostredníctvom konverzácie, spolupráce a výmeny myšlienok žiaci ukázali, aké je dôležité šírenie empatie, porozumenia a podpory medzi rovesníkmi.
Členovia žiackeho parlamentu kulpínskej školy si Deň boja proti rovesníckemu násiliu pripomenuli v spolupráci so školským pedagógom workshopom Rozhodol som sa nemlčať – Biram da ne ćutim, do ktorého sa zapojili žiaci piateho a šiesteho ročníka.