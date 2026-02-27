Vo štvrtok 26. februára sa na Poľnohospodárskej fakulte v Novom Sade uskutočnil prvý workshop k projektu Analýza vývoja sucha a podpora adaptácie na sucho v Srbsku prostredníctvom skúseností slovenských expertov, ktorý sa realizuje s podporou programu SlovakAid.
Zúčastnili sa ho odborní garanti projektu z fakulty, zástupcovia spoločnosti Esprit z Banskej Štiavnice, študenti fakulty, ako aj veľvyslanec SR v Belehrade Michal Pavúk, ktorý workshop spolu s dekanom fakulty Nenadom Magazinom slávnostne otvoril.
Tento projekt predstavuje významný krok smerom k posilneniu odbornej a vedeckej spolupráce v oblasti analýzy sucha a vývoja adaptačných opatrení, pričom sa opiera o skúsenosti slovenských expertov a spoločnú prácu našich inštitúcií.
Projekt, ktorý fakulta realizuje spoločne so spoločnosťou Esprit, potrvá 18 mesiacov s nádejou, že dátové analýzy prispejú k lepšiemu manažmentu sucha vo Vojvodine a nastaveniu vhodných politík a opatrení v poľnohospodárstve.