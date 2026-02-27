Včera večer v sieni farského úradu v Kysáči bola predstavená kniha Cirkevno-školské nápisy slovenských evanjelikov v Kysáči v 19. storočí autora Jána Pavlova, historika – amatéra a zberateľa, ktorý sa venoval kultúrnym dejinám Slovákov v Kysáči.
Publikácia vznikla vlani pri príležitosti 230. výročia začiatku výstavby kostola, a žiaľ, Ján Pavlov nás medzičasom navždy opustil.
Z toho dôvodu jeho dielo bližšie predstavila recenzentka, prof. Dr. Daniela Marčoková, mimoriadna profesorka na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade.
Prítomných na úvod privítal Vladimír Lovás, farár kysáčsky, ktorý vysvetlil, o aký večierok ide a aký má veľký význam pre Kysáč, cirkev a školu.
O knihe sa zmienil aj predseda Slovenského kultúrneho klubu Vladimír Valentík, ktorý priblížil, ako vznikla myšlienka publikácie, jej realizácia, kam všade kniha cestovala a kam ešte bude cestovať.
Profesorka Marčoková prítomným prednášala o dejinách kysáčskeho kostola, o starých školách v Kysáči, cirkevných a školských nápisoch, ako aj o farároch, ktorí v Kysáči pôsobili. Ako povedala, Ján Pavlov zanechal v tejto knihe presný, premyslený a výborne štruktúrovaný prameň.
„Identita nie je darovaná, identita je zdedená a zachovaná. A Pavlova publikácia je jedným z tých tichých nástrojov zachovania,“ povedala okrem iného Marčoková.