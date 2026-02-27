Futbalisti belehradského celku Crvena zvezda sú eliminovaní z tohtoročnej UEFA Ligy Európy.
Belehradčanom sa podarilo premrhať náskok proti francúzskemu celku Lille OSC a po tom, ako pred týždňom zohrali jeden z lepších zápasov v poslednom období na európskej scéne, ten štvrtkový v odvetnom stretnutí na domácom teréne bol úplným opakom.
Crvena zvezda vyzerala bledo, bez konkrétnej myšlienky a stratégie a vôbec nebolo jasné, kto by mal prihrať správny pás a tak útočníkom pripraviť šancu, z ktorej by skórovali. Žiaľ, ale dojem je taký, že by Crvena zvezda gól nedala ani keby sa hralo doteraz.
Tak sa po triumfe v prvom zápase za chotárom, ktorý je skutočne posunutý do dobrej pozície pred odvetným duelom, všetko zrútilo a končí sa ešte jedna epizóda nášho predstaviteľa na európskej scéne.
Pravda, Crvena zvezda v porovnaní s ostatnými našimi klubmi, ktoré v Európe hrali v sezóne 2025/2026, vydržala príliš dlho, ale vypadnutie v prvom eliminačnom kole je aj tak skromný výkon. Z druhej strany (a nie je to žiadne alibi) sa predstavila v tejto sezóne veľmi slušne, na rozdiel od spomenutých ostatných, na ktorých sme už aj zabudli, že v niektorých z UEFA súťaží vôbec aj hrali, keďže boli eliminovaní ešte pred jeseňou.
Vo štvrtkovom stretnutí sa Lille OSC ujalo vedenia už na samom začiatku, keď vo 4. minúte skóroval veterán Olivier Giroud. Počas zápasu hráči francúzskeho klubu kontrolovali hru, mali ešte niekoľko príležitostí a Crvena zvezda bola v podradenej úlohe.
Výsledok sa počas regulárnej hracej časti už nemenil, a tak zápas smeroval do predĺžení. Už na začiatku dodatočnej časti hry bol dojem taký, že hráči nášho predstaviteľa len čakajú na to, aby sa skončilo a aby sa strieľali penalty.
Využili to hostia a v 99. minúte trafil Ngoy, čo Francúzom prinieslo výrazný náskok v každom zmysle, predovšetkým výsledkovom, ale aj psychologickom. Zvezda sa potom trochu snažila, ale útoky boli jalové a nevydarené, takže nemožno povedať, že si Lille na základe vydania postup nezasluhuje. Nebolo by nespravodlivo ani keby Crvena zvezda inkasovala pozitívny výsledok, ale sa už nič v tomto zmysle meniť nedá.
Crvena zvezda si aj tak zasluhuje pochvalu, lebo v ligovej časti, zvlášť v druhej fáze dosahovala dobré výsledky a v Európskej lige zároveň na posledných šiestich zápasoch (pred prehrou v Belehrade) dosiahla päť triumfov a jednu remízu.
Proti Lille OSC inak dvakrát v tejto sezóne vyhrala, raz prehrala, ale aj ten jeden neúspech s týmto súperom je dostatočný na eliminovanie.
A kde sú naše ostatné kluby na futbalovej mape Európy?!
Ako sme spomenuli, aj tak je práve Crvena zvezda naším absolútne najlepším celkom (nie iba v tejto sezóne) na európskej scéne. Zarobili UEFA koeficient 18,5, Partizan pridal 4, Radnički Kragujevac 0,5 boda a Novi Pazar 0 bodov.
Tým však naša liga na sezónu 2026/2027 zažíva dodatočný pokles na UEFA rebríčku a v budúcom ročníku štartujeme z veľmi skromnej pozície 29. Len nedávno sme v Lige majstrov mali dvoch predstaviteľov (bolo to v sezónach 2023/2024 a 2024/2025). V prvom prípade Crvena zvezda hrala priamo v skupinovej fáze, zatiaľ čo sa TSC výrazne zahanbil proti Brage v treťom kvalifikačnom kole. V nasledujúcej sezóne Crvena zvezda triumfovala v play-off kvalifikácie nad senzáciou tohtoročnej Ligy majstrov, nórskym celkom Bodø/Glimt, kým Partizan v druhom kvalifikačnom kole podľahol – azda nikdy slabšiemu – Dynamu Kyjev úhrnným výsledkom 9 : 2.
Akokoľvek, UEFA súťaže a ich záverečné kolá pokračujú bez nášho šampióna. Ťažko posúdiť, či je v súčasnosti prvé play-off kolo jeho maximom.
Crvena zvezda predsa neraz pôsobila ako tím, ktorý dokáže hrať aj proti tým z najlepších európskych líg, čo je však asi stále málo a na výraznejšie úspechy ešte musíme počkať.